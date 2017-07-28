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Корреспондент: Путин рассказал о бесконечном хамстве, за которое придется отвечать

Корреспондент: Путин рассказал о бесконечном хамстве, за которое придется отвечать
Владимир Путин, в ходе своего визита в Финляндию, пожаловался на новые антироссийские санкции, отметив, что Россия не собирается бесконечно терпеть это хамство и примет ответные меры.

Как информирует replyua.net, об этом корреспондент Нового времени Иван Яковина пишет в своем блоге. По его словам, политика США является бесконечным хамством – именно такой вывод сделал президент России. «Поскольку американцам он ничего плохого сделать не может, так как они далеко и слишком сильны, вариантов «ответа» у Путина остается два. Первое: еще раз наказать собственных граждан. Так, за предыдущие американские санкции были наказаны российские сироты, а за европейские – все прочие россияне», пишет Яковина.

По словам корреспондента, второе – это то, что Путин может сделать какую-нибудь гадость одному из главных союзников Америки, к примеру, Украине. Кроме того, Яковина не исключил и комбинацию сразу их этих двух вариантов. Напомним, что новые санкции США еще не ввели против РФ, и соответствующий указ сегодня был передан Дональду Трампу, американскому президенту.
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