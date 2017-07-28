Гудков: американцы еще не ввели санкции, а Россия уже позорится зеркальными мерами

Дональд Трамп еще не подписал указ, и США не вводили санкции, однако Москва заявляет, что сократит число сотрудников американских дипмиссий, и это действия, которые позорят Россию.
Как сообщает replyua.net, об этом российский оппозиционер Дмитрий Гудков написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, Министерство иностранных дел РФ пытается «страшно отомстить» Соединенным Штатам. «Уже забрали дачу в Серебряном бору и сократили число сотрудников посольств в России. Ответ, достойный сверхдержавы. Попутно вновь заговорили о шантаже, русофобии, незаконных санкциях и прочем дежурном наборе», пишет Гудков.
Оппозиционер отметил, что Трамп этот указ может и не подписать, и, возможно, таким способом ему решили просто «подгадить» еще раз, однако Москва выставляет себя посмешищем на весь мир. «Ну вот зачем позориться на весь мир? США – пусть пока на словах – болезненно бьют по российской экономике, по нефтедобыче, а мы им в ответ про дачу», добавил Гудков.