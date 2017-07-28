Американський посол у США прокоментував вимогу РФ щодо скорочення дипперсоналу

Джон Теффт, який є американським послом в Росії, заявив, що «категорично заперечує» проти дій Кремля у відповідь на те, що офіційний Вашингтон почав готувати нові санкції. Про це передає replyua.net. У тому числі, Теффт заявив про глибоке розчарування через рішення російської влади відібрати дипломатичну дачу і вимогою щодо скорочення кількості дипперсоналу.
«На нашу адресу надійшов офіційний лист від уряду Росії. Американський посол в Росії Джон Теффт заявив, що глибоко розчарований та категорично заперечує дії Кремля. Це повідомлення вже було передано нами до Вашингтону для розгляду», - наголошується в коментарі посольства, який отримали журналісти видання РБК. Як відомо, саме сьогодні РФ, у якості відповіді на процес підготовки США до запровадження нових санкцій заявила, що забирає у Вашингтона дачу і наголошує, що до 1 вересня дипломатичний персонал США має бути скорочений.
Зазначимо, що членами Палати представників американського Конгресу був підтриманий проект закону, яким передбачається введення нових обмежень проти Російської Федерації, Північної Кореї та Ірану.