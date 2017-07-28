В Санкт-Петербурге предотвратили теракт – ФСБ

Сотрудники российской ФСБ сообщили, что семеро граждан стран Центральной Азии, которым предъявили подозрения в подготовке террористических актов в городе Санкт-Петербурге, были задержаны, передает replyua.net со ссылкой на информацию сотрудников пресс-службы силовиков.
«Сегодня ФСБ РФ задержала группу лиц, состоявшую из семи человек. Они – выходцы из региона Центральной Азии и могут быть причастными к подготовке терактов на ж/д вокзале Санкт-Петербурга, а также в местах, где постоянно собираются люди», - идет речь в сообщении. Кроме того, в ФСБ добавили, что сейчас уже началось проведение следственно-оперативных мероприятий. Пока что имена личностей предпочитают не называть.
Следует напомнить, что в начале апреля текущего года 14 лиц стали жертвами взрыва на перегоне питерского метро между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Тогда в российской Генпрокуратуре заявили, что это был теракт. Еще одно взрывчатое вещество было найдено на станции метро «Площадь Восстания». Взрывчатку, замаскированную под огнетушитель, удалось обезвредить.