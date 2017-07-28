В России произошел мощный взрыв на газопроводе

В России произошел взрыв на газопроводе в Свердловской области. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу МЧС России, инцидент произошел в нескольких километрах от города Ивдель.
В сообщении ведомства говорится о том, что взрыв произошел накануне, 27 июля. Примечательно и то, что эту новость практически упустили из виду крупнейшие СМИ, и о взрыве стало известно из постов пользователей соцсетей. В МЧС подчеркнули, что речь идет о самом обычном инциденте, в результате которого никто не пострадал. Впрочем, зрелище было масштабным – высота пламени достигала 60 метров. До Ивделя от места инцидента около двадцати километров, и только благодаря такому расстоянию угроза для населенного пункта отсутствует.
Позже было установлено, что произошла разгерметизация на участке газопровода «Игрим-Серов-Нижний Тагил». В «Газпроме» отметили, что на место взрыва были направлены ремонтные бригады, которые уже потушили пламя. Видео с места ЧП пользователи разместили в Интернете.