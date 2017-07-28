Российские матери впервые призвали Путина прекратить войну в Украине

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Российские матери Клыха и Агеева призвали лидеров России и Украины решить вопрос об освобождении пленных и остановить войну на востоке Украины. Как пишет в своем блоге украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк, самое важное и немного непривычное в таком обращении российских женщин это то, что они просят прекратить войну Путина и Порошенко. Это уже прогресс, обычно россияне апеллируют только к президенту Украины, полагая, что это он пытается отправить на восток своих карателей.«В таких обращениях за эмоциями теряется самое главное: кто на кого напал? Ответ простой – это российская агрессия против Украины. Пока не будут названы вещи своими именами, война не закончиться. Пока не будет названы вещи своими именами мамы будут выдавать фразы про «один славянский народ», – написал Роман Цимбалюк.По его словам, эта формулировка про «один народ» – питательная среда для убийства и репрессиий против граждан Украины, это основание для демонтажа украинского государства, народ же «один». В российском массовом сознании тот, кто против этого, тот «фашист» или «нацист».