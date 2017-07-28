Финансист из Великобритании назвал Путина богатейшим в мире человеком

По мнению главы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, самым богатым во всем мире человеком является нынешний глава Кремля Владимир Путин, так как его состояние равно двум сотням миллиардам долларов. Как передает replyua.net, соответствующее заявление финансового эксперта было озвучено накануне, 27 июля, в процессе дачи показания в юридическом комитете американского Сената, члены которого занимаются расследованием вмешательства России в выборы президента США в минувшем году. Такую информацию распространили журналисты CNS News.
Браудер отметил, что свои деньги российский лидер хранит в разных частях мира, включая американские банки.
Также финансовый эксперт считает, что Путин хочет добиться своей «самой важной задачи во внешней политики», - добиться отмены действующего уже пять лет «акта Магнитского». Как известно, этот документ дает возможность введения санкций по отношению к гражданам РФ и компаниям, которые так или иначе грубо нарушили права человека. Уильям Браудер считает, что действие этого закона может непосредственно распространиться на Владимира Путина.