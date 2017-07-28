Политолог: период логики «не раздражать Россию, чтобы не спровоцировать на более агрессивные действия» закончился

Президент России Владимир на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров не удержался, чтобы в излюбленной себе манере, не прокомментировать новый пакет антироссийских санкций США. Путин посетовал на то, что американцы испытывают терпение России, которой рано или поздно, но на такое «хамство» придется ответить.
Как пишет в своем блоге украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, Путин, назвав хамством законопроект США о новых санкциях против России, признался в собственном хамстве миру. Ведь санкции не упали вдруг ни с того ни с сего с неба, а стали ответом на политику, которую проводит Кремль, начиная с 2014 года. И если все будет продолжаться так, как сейчас, то санкции точно не будут смягчаться.
«Период логики «не раздражать Россию, чтобы не спровоцировать на более агрессивные действия» закончился, о чем, собственно, заявил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в контексте вопроса о возможном предоставлении Украине летального оборонного оружия. А это значит, что формула «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России», в свое время сформулированная Володиным, со временем может звучать иначе», – резюмировала политолог.