В России пояснили, каким будет эффект от новых санкций

Для самой России новый пакет санкций, одобренный в США, снова будет носить чисто символический характер, и не нанесет серьезного ущерба экономике, однако новые ограничения могут больно ударить по другим странам, которые так или иначе связаны с Россией. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики и известный в РФ политический деятель.
«Новые санкции носят скорее символический характер. Разницы между кредитованием на 60, 30 или 14 дней нет», подчеркнул эксперт и отметил, что никто и никогда не станет оформлять кредит на такой короткий срок. Жаворонков добавил, что здесь речь идет уже о полном запрете кредитования, и самыми важными являются другие пункты – к примеру те, которые так или иначе связаны с регрессными претензиями к компаниям третьих государств, и это значит, что санкции окажут негативное влияние конкретно на них.
Напомним, что Сенат США одобрил новый пакет санкций против России. Эксперты отмечают, что Дональд Трамп может наложить вето, однако, скорее всего, учитывая его шаткую позицию, не станет этого делать и тоже одобрит новые санкции.