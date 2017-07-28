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СпецтемаДипломат: реакция россиян на новые санкции – по сути это уже начало агонии

Експерт: концепція «не дратувати Росію, аби не спровокувати її на більш агресивні дії» канула в минуле

Експерт: концепція «не дратувати Росію, аби не спровокувати її на більш агресивні дії» канула в минуле
Як вже неодноразово повідомляло видання replyua.net, нещодавно Палатою представників Конгресу США було узгоджено законопроект, який передбачає введення санкцій проти Російської Федерації, Ірану та КНДР. Політичний оглядач Олеся Яхно-Белковська на своїй сторінці в соціальній мережі коментує реакцію російського президента на такі санкції.

Так, політолог нагадує, що Володимир Путін назвав прийнятий Конгресом законопроект «хамством». Але за його логікою це означає, що він і сам зізнався у хамській поведінці щодо всього світу. Насправді, санкції з’явились не на рівному місці, і є реакцією на поведінку Росії, що заслуговує набагато більш яскравих епітетів, ніж «хамська». Власне, якщо Путін буде продовжувати таку ж політику, на пом’якшення санкцій йому не варто сподіватись.

Більше того, концепція «давайте ми не будемо дратувати Росію, аби не спровокувати її на ще більш агресивну поведінку» вичерпала себе. Наприклад, про це буквально прямим текстом заявив спеціальний представник зовнішньополітичного відомства США з питань врегулювання на Донбасі Курт Волкер, коментуючи питання надання Україні летальної зброї. Здається, що сформульована свого часу Володіним формула «Є Путін – є Росія, немає Путіна – немає Росії», скоро може набути зовсім іншого звучання, - прогнозує політолог.
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