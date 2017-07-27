Блогер: кому Росія зробить боляче «асиметричною відповіддю» на американські санкції?

Як нагадує читачам видання replyua.net, нещодавно Конгрес Сполучених Штатів Америки проголосував за законопроект, який встановлює санкції проти трьох держав – Північної Кореї, Ірану та Російської Федерації. Звісно, у Москві вже пригрозили санкціями у відповідь. У чому вони можуть полягати – пояснює блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер нагадує, що, ввівши санкції у відповідь проти Європейського Союзу, росіяни давили гусей та сири трактором. Якщо цього разу «реакція» буде такою ж, то скорочувати товарооборот ще є як. Наприклад, у 2016 році експорт товарів з Росії до США сягнув 14,5 мільярдів доларів. У той же час, Москва ввезла з США товарів на понад 11 мільярдів. Можна вбити одним пострілом двох зайців і припинити торгівлю з Вашингтоном повністю.
Хоча, якщо аналізувати показники в динаміці, то виявиться, що у 2011 році товарооборот між державами сягав 35 мільярдів доларів. Після того обсяги експорту та імпорту послідовно спадали, аж поки досягли поточних значень. Дуже цікаво – яку ж відповідь дасть російська економіка? Заборонить ввіз «Айфонів» та «Windows» чи скоротить свій і так не «королівський» імпорт до США? – цікавиться блогер.