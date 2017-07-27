Новые санкции США против РФ взбесили Путина

Российский лидер Владимир Путин считает, что принятое американскими властями решение о новых санкциях против Кремля – это действия с огромной мерой цинизма, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». По словам главы российского государства, поведение Москвы является очень сдержано и терпеливо, однако в определенный момент Кремлю нужно будет отвечать. «Мы не можем постоянно смотреть на то, как к нашей стране по-хамски относятся»,- сказал Путин.
К тому же, российский лидер убежден, что разработка новых ограничений – это «действия с большим цинизмом», на которые Кремль обязательно ответит исходя из того, как будет выглядеть окончательный вариант проекта закона. «Вначале они, не объясняя ничего, просто взяли и выслали множество дипломатов, затем лишили нас дипломатической собственности, а это вообще нельзя ни в какие рамки уложить, так как является противоречивым самым главным нормам международного права», - подчеркнул Путин.
Он отметил, что Вашингтон, очевидно, хочет воспользоваться геополитическими преимуществами в конкурентной борьбе и получить выгоду за счет союзников.