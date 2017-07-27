Нові санкції США проти Росії це спосіб боротьби проти ЄС – Путін

Російський президент Володимир Путін заявив, що вважає можливі нові санкційні обмеження США проти Росії засобом конкурентної боротьби Вашингтону з Європейським Союзом, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Путін впевнено вважає, що таким чином офіційний Вашингтон «націлений використати власні геополітичні переваги у своїх економічних інтересах за рахунок своїх союзників». Водночас глава Російської Федерації зазначив, що Москва відповість США на санкції, коли їх буде остаточно схвалено. Таку політику Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації Путін назвав «хамством, яке неможливо більше терпіти». Щоправда при цьому Путін додав, що Москва має сподівання на те, що в майбутньому їм вдасться вийти на «якісь елементи співпраці та домовленостей з Вашингтон».
Варто нагадати, раніше у Білому домі заявили, що президент Дональд Трамп може не схвалити пропонований Конгресом законопроект про санкції проти Росії лише в тому разі, якщо глава США матиме на меті застосувати відносно Росії ще жорсткіші санкційні обмеження.