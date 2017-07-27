В России нашли способ отомстить США за новые санкции

Если Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, подпишет указ о введении нового пакета санкций, Россия не оставит такое решение без ответа и введет целый ряд симметричных мер. Как передает replyua.net со ссылкой на Коммерсант, об этом рассказал источник в российском Министерстве иностранных дел.
Уже точно известно, что из России вышлют 35 американских дипломатов, чего Россия не сделала в конце прошлого года, когда Барак Обама подписал указ о выдворении российских дипломатов. Не исключено, что Россия в ответ на новые санкции ограничит количество сотрудников дипмиссии США в Москве. Речь идет и об изъятии американской дипсобственности – дачный комплекс в Серебряном Бору. Впрочем, это отнюдь не самые страшные меры, сообщает источник.
По его словам, власти РФ могут ввести санкции против крупнейших американских компаний, работающих в России. «Если ситуация повторится в официальном и более масштабном варианте, она может затронуть массу отраслей – от производства продуктов питания до фармацевтики, общепита и интернет-сервисов», сказано в материале Коммерсанта.