У Кремлі анонсували асиметричні санкції проти США

Журналісти російського видання «Комерсант», посилаючись на інформацію дипломатичного корпусу РФ, стало відомо про наміри Кремля вдатися до асиметричних санкцій, якщо американський президент поставить свій підпис під новим пакетом санкцій проти РФ. Про це передає replyua.net.
Так, передбачається, що з російської території виселять тридцять п’ять працівників американського посольства – така ж сама кількість російських дипломатів, згідно рішення американської влади, вимушено залишили США у грудні минулого року. Більше того, російська влада не виключає, що буде обмежена максимальна кількість працівників дипломатичного корпусу у російській столиці. Кремль також розглядає перспективу арешту на дачний комплекс Сполучених Штатів у Срібному Бору та їх приміщення на складі.
Однак, продовжує видання, найбільшої шкоди можуть зазнати працівники розташованих у Росії компаній США. Найбільшою мірою їх представлено на ринку споживчих товарів та у сфері інформаційних технологій, через що їх заборона стає більш, ніж вірогідною. До речі, вже відомо, яким чином подібні санкції Москви вплинули на Європу та Туреччину.