Офіційна Москва у подальшому має намір продовжувати збереження на Донбасі статусу-кво та підтримувати проросійськи х найманців самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», хоча на офіційному рівні Кремль не має потреби у визнанні квазіформувань. Як передає replyua.net, таку точку зору журналістам видання «Московський комсомолець» оприлюднив Костянтин Затулін, депутат нелегітимної Держдуми РФ.
«Росія повинна надати допомогу мільйонній армії біженців з України. Дуже добре, що ми змогли проголосувати за поправки до закону щодо громадянства, проте вже з початку вересня повинна продовжитися робота в цьому напрямку, незважаючи на будь-які розмови стосовно санкцій. Як показав досвід, що своїм вегетаріанством ми нікого не переконаємо», - вважає політик. На його переконання, визнання Москвою фейкових «Л/ДНР» лише сприятиме звуженню можливостей російського дипломатичного корпусу.
«Можливість тристоронніх відносин повною мірою сприяє тристоронньому співіснуванню, і не варто чекати на офіційне визнання. Нам потрібно робити те, що єдино можливе за нинішніх обставин - практичними заходами підтримувати «ДНР» і «ЛНР», а час вирішить усе інше»,- додав Затулін.