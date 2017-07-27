Эксперты: переброска к границе российских военных напоминает подготовку к масштабному наступлению

Россия продолжает перебрасывать свои дивизии к украинской границе, и такие действия очень напоминают подготовку к масштабному наступлению на Украину.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом рассказывают многие военные эксперты. К примеру, Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, отметил, что Россия перебросила к границе не только личный состав, но и самое современное оружие и технику, к примеру, танки Т-90А, а также артиллерийские установки. По мнению Романенко, о подготовке к наступлению свидетельствуют и масштабные учения, которые в сентябре будут проходить совместно с Беларусью.
«Заявленное количество военных на совместных российско-белорусских учениях – 12,7 тысяч, при этом только 3 тысячи военных приедут из РФ. Для наступления маловато», заявил Романенко и напомнил всем, что в прошлом году проходили учения «Кавказ», и тогда РФ заявляла, что в них примут участие чуть больше 12 тысяч военных, но на самом деле была проведена внезапная проверка, и число военных увеличилось до 125 тысяч, так что и в случае с российско-белорусскими учениями может произойти то же самое.