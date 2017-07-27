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Експерт: Путін потрапив у санкційне болото і не знає, як із нього вибратися

Експерт: Путін потрапив у санкційне болото і не знає, як із нього вибратися
Рішення влади США про розширення санкцій досить сильно бояться у Росії, тим паче нині, коли чинний глава Кремля Володимир Путін починає проведення президентської кампанії, оскільки для російського лідера це стане великим ударом. Путін жив сподіваннями, що раніше запроваджені обмеження будуть скасовані, аби вже з початку осені активно розпочати переможну президентську кампанію, проте в даний час ці плани глави Кремля буквально тріщать по швам. Як інформує replyua.net з посиланням на портал новин «24», відповідну точку зору оприлюднив Микола Давидюк, глава аналітичного центру «Політика».

Експерт наголосив, що прийняття закону про розширення санкцій стало реакцією Білого дому на світові події. Крім того, вважає Давидюк, це підтверджує відсутність домовленостей між Путіним і Трампом, щоб останній не дав можливості американському істеблішменту запроваджувати нові санкції. Таким чином, Путін опинився на межі реальної катастрофи, тому що проведення передвиборчої кампанії передбачає демонстрацію перемоги, а не поразки.

«Путін сам опинився у створеному ним дисонансі, оскільки під час передвиборчої кампанії у США його показували, як друга Росії, однак американці таки запровадили нові обмеження», - сказав Микола Давидюк.
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