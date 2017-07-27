З Росії до України відправили черговий «гумконвой»

На тимчасово непідконтрольні Києву території Донбасу російська влада відправила ще одну колону, у якій знаходиться так звана «гуманітарна допомога». Як передає replyua.net, відповідна інформація була оприлюднена прес-службою українського МНС. Зазначається, що в цілому у вантажівках з номерами Росії буде шість сотень тон, як кажуть у Кремлі, «гуманітарної допомоги».
У тому числі, російське зовнішньополітичне відомство розповіло, що мешканці Донбасу отримають «продуктові набори для дітей,, медикаменти, матеріали для будівництва, художню та навчальну літературу, аби підготуватися до нового навчального року».
Автоколона буде прямувати до держкордону в район пропускних пунктів «Донецьк» та «Матвєєв Курган», щоб пройти «усі потрібні процедури». Після цього передбачається, що колона продовжить рукатися до пунктів призначення. За даними російського МНС, колона також складається із медичних працівників та технічного персоналу, які, уразі виникнення необхідності, будуть надавати кваліфіковану допомогу водіям авто та працівниками, які є супровідниками вантажу.