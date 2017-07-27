Політолог пояснив, чому нові санкції США страшні для Росії

Політолог із США Джейсон Смарт дав інтерв'ю журналістам «Обозревателя» і зазначив, що проект закону H.R.3203, яким Палатою представників американського Конгресу було прийнято новий санкційний пакет проти Росії, не дозволяє їх скасувати за короткий час. Про це інформує replyua.net.
«Тепер мова йде не просто про чергові санкції. Якщо просто скасовувати обмеження, це займе досить довгий час, це досить тривала процедура. У президента є право на скасування санкцій, якщо вони на його думку не є доречними. Таким чином, дія цих санкцій буде досить тривалою», - вважає Смарт. Водночас його увагу привернула досить однозначна позиція представників Конгресу, які майже одноголосно проголосували за посилення санкцій.
«З урахуванням того, що фактично усі члени Конгресу підтримали рішення щодо Росії, це свідчить про думку пересічного виборця, який переконаний, що між Іраном, Північною Кореєю та Росією принципової різниці немає. Це країни, які відмовляються від співпраці з міжнародним співтовариством, нехтують принципами та нормами міжнародного права, проводять роботу, аби зашкодити нашій країні. Томку на такі країни чекає покарання», - зробив висновок американський експерт.