Блогер: у неділю Росія покаже найбільше підводне опудало в світі

Блогер Олександр Коваленко розповідає про «грозу морів та океанів» та пересувну екологічну катастрофу – підводний човен «Дмитрий Донской» російського ВМФ, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що наприкінці цього тижня в Росії відбудуться святкування Дня ВМФ, на честь чого відбудуться фестивалі, паради та салюти. Для того, щоб показати свою «міць» деякі судна навіть змінять прописку – до таких належить, зокрема, підводний човен «Дмитрий Донской», якого переведуть до Санкт-Петербургу.
Що за чудо – АПЧ «Дмитрий Донской»? Відомо, що ТК-208 «Дмитрий Донской» - єдиний важкий атомний підводний крейсер стратегічного призначення, виконаний за проектом 941 «Акула», який перебуває у складі ВМФ РФ. Більше того, це найбільший атомний підводний човен у світі, який має на озброєнні торпеди УСЕТ-80, ракето-торпеди «Водопад» та балістичні ракети «Булава». Але не все так райдужно для росіян, як може здатись на перший погляд. Насправді, «Дмитрий Донской» - це пересувна екологічна катастрофа. Судіть самі: цей човен було зараховано до списку ВМФ у 1976 році, а експлуатація його почалась в 1981. Відповідно, «Донскому» зараз 36 років, що за міркою підводного флоту свідчить не стільки про глибоку старість, скільки про будинок пристарілих з прицілом на морг. Більше того, ще у 2012 російський віце-премєр Дмитро Рогозін заявив, що строк служби підводних човнів буде продовжено до 30-35 років (до цього межею були 25 років експлуатації). Але, як бачимо, і цей рубіж «Дмитрий Донской» перетнув. Більше того – строк його експлуатації хочуть продовжити до 2020 року. Власне, тоді він буде здатний загрожувати хіба екологічною катастрофою, - наголошує блогер.