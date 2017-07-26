В Госдуме хотят ввести санкции против МсDonald’s

Недолго думая, в России уже определились с ответом на новые американские санкции. Как передает replyua.net, российская Госдума в лице сенатора Алексея Пушкова выступила с предложением. Его суть заключается во введении санкций против McDonald’s. В свою очередь, представляющий комитет по здравоохранению Николай Герасименко настаивает на более частых проверках в ресторанах, и это требует расширения полномочий Роспотребнадзора.
«Хотим с сожалением отметить, что возможности Роспотренадзора крайне ограничены. Это ведомство должно иметь право на проведение внеплановых проверок мест общественного питания», - заявил депутат. С его слов, введение санкций против McDonald’s тоже может стать одной из ответных мер на американские санкции.
«Соединенные Штаты на нас наложили санкции. Так почему же нам нельзя наложить санкции на приобретение в РФ PepsiCo, Coca-Cola, McDonald’s? Это же американские компании. А мы, непонятно почему, способствуем их развитию», — считает он. Помимо этого, депутат сказал, что из-за нездорового питания россиян из бюджета государства приходится выделять большие средства на лечение.