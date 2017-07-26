Эксперт предрек России серьезные трудности из-за расширения США санкций

По мнению Виталия Кулика, возглавляющего Центр исследований проблем гражданского общества, Россию ожидают весьма печальные перспективы в связи с тем, что Вашингтон расширил санкции против Кремля. Об этом сообщает replyua.net. «Для российского государства это станет просто огромным ударом в области экономики, энергетической безопасности, а также создаст препятствия для обновления экономики. К тому же, теперь Путину и Трампу будет гораздо сложнее вести диалог», - сказал эксперт в интервью телеканалу «24».
Кулик добавил, что новые ограничения непосредственным образом будут касаться планов России о диверсификации поставок нефти и газа в страны Европы благодаря строительству трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». «Я не думаю, что страны Европы захотят начать сотрудничество с Россией, осознавая, что результатом таких действий будет расследование против них же со всеми вытекающими результатами», - сказал эксперт.
«В России могут говорить что угодно, но для экономики этой страны новые санкции США станут реальным ударом. Для РФ сейчас крайне важно работать с новыми технологиями и инвестициями, так как все ее намерения создать что-то свое ограничиваются роботом из конструктора «Lego», - считает Кулик.