Госдеп США обвинил Россию в злонамеренном использовании дипдачи

Во время состоявшейся вчера пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хезер Науерт заявила об отсутствии решения вопроса с российской дипломатической собственностью, поскольку в Вашингтоне считают, что эти здания Москва использовала для осуществления своих злых намерений. Об этом сообщает replyua.net.
«Переговорный процесс еще продолжается. Как вам известно, состоялась встреча Тома Шеннона со своим российским коллегой, однако какого-либо решения достичь не удалось. Нам известно, что предназначением этих зданий были злонамеренные действия в Соединенных Штатах. Как бы там ни было, Россия продолжает ими владеть. Однако у нас есть право заставить их уйти из этого места, так как факт данной деятельности неопровержим», - отметила представитель Госдепа.
Напомним, что в конце минувшего года расположенные в Нью-Йорке и Мэриленде дипдачи России были закрыты в соответствии с подписанным указом Барака Обамы, предусматривающим введение антироссийских санкций. В Белом доме тогда говорили, что предназначением жилых комплексов были разведывательные действия и сбор данных.