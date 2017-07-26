В Госдуме РФ ожидают, что новые санкции США станут наиболее масштабными и комплексными за последние три года

Из-за вероятности расширения Вашингтоном антироссийских санкций вероятность возобновления отношений России и США оказалась под вопросом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление прозвучало от главы комитета российской Госдумы по международной политике Леонида Слуцкого. С его слов, «перспектива маневров дипломатии для того, чтобы развязать гордиев узел в российско-американском диалоге, существенно уменьшается».
Более того, российский депутат добавил, что в случае подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта, одобренного вчера в Палате представителей американского конгресса, эти ограничения по своему масштабу станут «самыми крупными и комплексными с 2014 года». Они затронут не только российские предприятия, но и компаний в других странах, сотрудничающих с РФ в энергетической отрасли.
Председатель думского комитета полагает, что основной целью нового санкционного пакета является не так сдерживание политики Кремля, но и влияние на политику, которую проводят партнеры США в странах Европейского Союза.