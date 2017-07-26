Захарова прокомментировала новость CNN о поставках РФ оружия боевикам «Талибана»

Мария Захарова, занимающая должность представителя российского внешнеполитического ведомства, прокомментировала видео американского телеканала CNN о том, что Москва осуществляет поставки оружия в Афганистан для боевиков террористической группировки «Талибан», отметив, что речь идет об очередном примере распространения антироссийской пропаганды.
В интервью журналистам радиостанции «Говорит Москва» Захарова отметила, что во внешнеполитическом ведомстве России много раз говорили, что средства массовой информации США в который раз начали проводить антироссийскую кампанию, пытаясь обвинить Москву в том, что она поставляет «Талибану» оружие. «Телеканал CNN можно считать надежным пропагандистским инструментом пропаганды против России в данном вопросе», - считает Захарова.
Как известно, телеканалом CNN был представлен эксклюзивный видеосюжет, доказывающий факт поставки Россией видов оружия на территорию Афганистана для террористического движения «Талибан». Сразу два видеосюжета четко показали, что в Афганистане есть снайперские винтовки, разнообразные версии автомата Калашникова и тяжелые пулеметы.