Блогер: наскільки Росія недолуга порівняно з Україною

Блогер Мирослав Гай на власній сторінці в соціальній мережі порівнює Україну та Російську Федерацію та доходить висновку про недолугість держави, побудованої Москвою, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, блогер наголошує, що у своєму прагненні всім доводити власну велич та імперську вищість, Росія виглядає недолугою і навіть ущербною на фоні України. Наприклад, населення Російської Федерації – сто сорок мільйонів осіб, вона займає найбільшу площу серед держав світу і володіє практично невичерпними природними ресурсами. Її армія – одна з найбільш чисельних у світі, а за розміром ядерного арсеналу їй немає рівних на планеті. І ця величезна держава вже четвертий рік веде війну проти України і не може перемогти.
Натомість, Україна протистоїть третій армії світу четвертий рік, мужньо обороняючи кордони цивілізованого світу. Або інший вимір – політичний. Наприклад, Україна втрутилась у вибори президента Сполучених Штатів і істотно вплинула на їх результат – так сказав Дональд Трамп. А Росія, якщо і втрутилась трохи, то ніяких наслідків це не спричинило, - знову сказав Дональд Трамп. На його думку, Росія – це така собі країна-злидень третього світу, яка ні у вибори до ладу не може втрутитись, ні Україну перемогти, - зауважує блогер.