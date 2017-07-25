Блогер: історія з «Сіменс» ще раз довела, що рішення в РФ приймають дегенерати

Блогер Аnti-colorados у власному блозі на порталі «Линия обороны» пояснює чому політика, обрана Російською Федерацією, приречена на гучний провал, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер пропонує прослідкувати розвиток версій, запропонованих російським інформаційним простором у ході розвитку скандалу з турбінами «Сіменс» в окупованому Криму. Так, спочатку говорили, що це зовсім не турбіни. А що тоді? Самовари? Самогонні апарати? Потім договорились до того, що це турбіни, але російського виробництва – мовляв, імпортозаміщення постаралось. Потім довелось визнати, що це все-таки німецькі турбіни, але тепер нам допомога корпорації не потрібна, і ми самі їх змонтуємо. Щось тупіше за ці версії вигадати було важко, але Росія, де рішення приймаються або на фоні старчої деменції, або вродженої олігофренії, або хронічної абстиненції, змогла видати «на гора» тільки їх.
Те ж саме ми бачимо у випадку з російськими військами на Донбасі. Спочатку лунали заяви що «їх там немає», потім визнали присутність «добровольців». Всі переміщення техніки та «зелених чоловічків» без знаків розпізнавання проводять вночі, щоб ніхто не здогадався. Нещасні не знають, що вся окупована територія моніториться з супутників уже протягом трьох років. Крім того, постійно у небі висять кілька БПЛА, які збирають радіо-дані. Про кожен новий «чих» окупантів відразу ж відомо основним розвідкам світу. Тому ще більш смішною виглядає вказівка обмінювати російські паспорти на паспорти так званої «ЛНР» для членів окупаційного контингенту. Можете не старатись, ми бачимо вас наскрізь, - наголошує блогер.