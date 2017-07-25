ФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке крымчан

Виктор Палагин, возглавляющий управление российской ФСБ в аннексированном Крыму, заявил, что сотрудниками украинских спецслужб была организована работа вербовочных пунктов в районе границы с полуостровом, якобы с целью принуждения населения полуострова к сотрудничеству. Об этом информирует replyua.net.
«Так как в Украине хотят срыва туристического сезона в Крыму, Киев начинает создавать для этого всяческие препятствия. Украинская сторона начинает вербовку жителей Крыма, создавать фильтры из представителей СБУ и главного управления разведки Минобороны. Крымским жителям в связи с этим приходится проходить пункт вербовки. Эту процедуру проходят фактически все, кто руководит небольшим звеном», - рассказал сегодня во время пресс-конференции с журналистами Палагин.
Он подчеркнул, что каждый месяц ему приходится принимать сотрудников, которые к нему приходят для написания явок с повинной. В них сообщается, что Украина их завербовала с целью сотрудничества с ней. С нашей же стороны принимаются решения об отказе в расследовании уголовного производства, с учетом того, что люди оказались в безвыходном положении и пришли к нам с повинной», - подчеркнул глава управления.