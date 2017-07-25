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Москва висунула нові звинувачення Україні

Москва висунула нові звинувачення Україні
Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації звинуватили українські спецслужби у тому, що вони вербують мешканців Криму, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Зокрема, російські силовики заявили, що офіційний Київ прагне зірвати туристичний сезон на території Кримського півострова. Віктор Палагін, який є начальником управління ФСБ Росії, зазначив, що українські спецслужби встановили на кордоні з півостровом вербальні пункти, примушуючи мешканців Криму до співробітництва. У ФСБ зауважили, що Україна начебто робить все можливе, аби в Криму не відбувся туристичний сезон, створюючи «для цього пункти вербування, через які кримчан змушують проходити». За словами Палагіна, до нього весь час приходять з повинною люди, які хочуть зізнатися і розповідають, що їх намагалася завербувати українська сторона для роботи на офіційний Київ».

Варто нагадати, що це вже не вперше російські спецслужби звинувачують Київ в подібному. Зокрема, в минулому році представники російського ФСБ заявляли, що Україна готувала на півострові теракти, які росіяни нібито змогли попередити.
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