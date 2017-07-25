Эксперт озвучила прогноз причины и даты признания Путиным «Малороссия»

В беседе с журналистами «Апострофа» экономист Юлия Курнышова, рассказала, что и когда может заставить российского президента Владимира Путина пойти на признание «Малороссии». Об этом сообщает replyua.net. Эксперт считает, что на ситуацию в Украине влияет целый ряд процессов внешнеполитического характера, в числе которых и приближение выборов президента России.
«Я считаю, что факт недавнего провозглашения «Малороссии» - это один из вероятных подходов, использовать который могут позже. В данном случае я говорю о нескольких месяцах предвыборной кампании», - отметила Курнышева, подчеркнув, что Путин располагает не слишком многими ресурсами для того, чтобы добиться консолидации общества, в связи с чем он может признать «Малороссию» в качестве политического образования, которое уже состоялось.
«С точки зрения консолидации электората благодаря внутренним факторам, то не исключено использование тезиса, согласно которому, если кто-то не поддерживает Путина, то он против российского государства. К тому же, считает эксперт, сама идея о «Малороссии» может быть представлена определенной наживки для россиян.