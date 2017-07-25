Журналисты СNN представили доказательства поставок Кремлем оружия «Талибану»

Появились доказательства поставок Российской Федерацией оружия для террористического движения «Талибан». Как сообщает replyua.net, эксклюзивный видеосюжет соответствующего содержания опубликовали журналисты американского телеканала CNN. В частности, согласно имеющимся у них сведениям, представленные видеозаписи значительно увеличивают важность ранее предъявленных Москве обвинений со стороны чиновников США и Афганистана.
Два видеоролика рассказывают о винтовках снайперов, разнообразных версиях автоматов Калашникова и тяжелых пулеметах. У всех их, говорят военные эксперты, нет никаких признаков, способных помочь определить страну их происхождения. Также на видеодоказательствах видно, что двум разным талибским подразделениям было представлено оружие, которое в самом начале передавали агентам в правительстве Росси. А доставка самого вооружения осуществлялась в Афганистан через две страны, являющиеся союзниками России – Иран и Таджикистан.
В сюжете американского телеканала сказано, что видеоролики не являются совершенно точным доказательством снабжения Россией террористов оружием. В самой Москве этот факт полностью опровергают.