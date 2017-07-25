Невзоров: этим субстратом, - Гиркиным и Навальным – теперь измазан весь Интернет

Александр Невзоров, российский публицист, прокомментировал дебаты Игоря Гиркина и Алексея Навального, отметив, что принципиальных отличий он не увидел, и каждый из оппонентов обнажил пятачки мракобесного патриотизма. Как сообщает replyua.net, такая запись появилась на странице Невзорова в Инстаграме.
По его словам, наукой были установлены следующие свойства Стрелкова – это густота, цвет и консистенция, но Навальный почему-то решил смешать себя со Стрелковым, в результате чего весь Интернет был испачкан этим субстратом. «Два часа герои срывали друг с друга покровы и кожу, досрывались – обнажили друг у друга пятачки мракобесного патриотизма - того самого, что и сегодня и так гробит бедную Россию. Принципиальных отличий Навального от Гиркина не обнаружилось», подчеркнул публицист и отметил, что два утюга – это уже пара.
По его мнению, и Навальный, и Гиркин являются органической частью существующего режима, они носители идеологии коррупции, деградации и бесправия.