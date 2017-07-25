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Рабинович: будет интересно наблюдать, как долго протянет Путин, если Украина добьется самых жестких санкций против РФ

Рабинович: будет интересно наблюдать, как долго протянет Путин, если Украина добьется самых жестких санкций против РФ
Слава Рабинович, известный блогер, на своей странице в Фейсбуке дает совет властям Украины – учитывая то, что Донбасс кто-то финансирует, как и аннексированный Крым, СБУ необходимо установить эту цепочку финансирования, информирует replyua.net.

«От Путина, через министерство финансов и далее по всему пути? Кто все эти физические лица, кто все эти лица юридические? УК РФ, статья 205.1 "содействие террористической деятельности", там все написано. Но она будет применена после смены путинского режима. А сейчас – иски в международные суды в связи с финансированием терроризма. Тяжкое международное преступление. Подключаем минюст США, ЦРУ, ФБР и Минфин США», пишет Рабинович. Потом, по его словам, необходимо добиваться новых санкций, причем самых жестких – против Минфина и ЦБ России, включая и персональные санкции против всех, кто участвует в цепочке финансирования.

Рабинович отмечает, что потом будет очень интересно посмотреть, как все эти политики и чиновники закрутятся волчком под самыми жесткими ограничениями, также будет интересно посмотреть, как долго после всего протянет президент России, который продолжает финансировать терроризм.
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