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Адвокат Єрофеєва спростувала заяву про вбивство її підзахисного

Адвокат Єрофеєва спростувала заяву про вбивство її підзахисного
Колишня захисниця російського ГРУшника Євгена Єрофеєва Оксана Соколовська заявила, що озвучена раніше заява полоненого російського контрактника Віктора Агєєва про те, що Єрофеєва «прибрали» після повернення в Росію за те, що він «забагато розповів», не відповідає дійсності, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Соколовська зазначила, що почувши в ЗМІ інформацію про вбивство її підзахисного, вона відразу зв’язалася з його родиною. Адвокат заявила, що заява Агєєва є нісенітницею і Єрофеєв наразі живий та здоровий і продовжує лікування руки. Щоправда захисниця визнала, що особисто з ГРУшником вона не спілкувалася.

Зауважимо, що Агєєв в інтерв’ю російському журналісту Павлу Канигіну, який супроводжував матір полоненого Україні, зазначив, що «і тут, і там знають, що після обміну Єрофеєва прибрали», бо той нібито забагато розповів, перебуваючи в українському полоні. Нагадаємо, що Євгена Єрофеєва разом з іншим ГРУшником Олександром Александровим, яких затримали в травні 2015 року, обміняли в травні наступного року на Надію Савченко.
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