У Кремлі істерика – експерт

Активізація уваги Сполучених Штатів Америки до України та посилення співучасті у ситуації на Донбасі пов’язано з тим, що глава держави Дональд Трамп бачить нині інтерес в Україні та усвідомив наявність проблеми, яка складається на Донбасі. Таку думку висловив військовий експерт та представник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, інформує replyua.net з посиланням на Апостроф.
Експерт відзначив, що довгий час Москва гадала, що після того, як Трамп стане президентом США, «карт-бланш на дії на сході України буде залишатись за Кремлем». Це обумовлено тим, що в Москві гадали, що Трамп довгий період часу буде зосереджений на сирійському питанні і не сформує чітку позицію щодо України. Водночас, за словами Тимчука, європейські партнери також не вітали участь офіційного Вашингтону в діалозі з приводу Донбасу.
Останньою причиною, що спричинила істерику в Кремлі став візит спеціального представника Державного департаменту США Курта Волкера в Україну і безпосередньо на Донбас, в результаті чого він зробив заяву, яка окреслила чітку позицію США в українському питанні. Натомість Росія до останнього чекала, що американська позиція до останнього буде обмежуватися гучними заявами президента Трампа, однак Держдеп США показав, що вони мають жорстку сформовану позицію, наголосив Тимчук.