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Саша Сотник: куди ми ліземо з «руським миром», коли вдома розруха? (відео)

Саша Сотник: куди ми ліземо з «руським миром», коли вдома розруха? (відео)
Журналіст Олександр Сотник на власному каналі на Ютуб продовжує показувати так звану російську глибинку і спілкуватись з її мешканцями. Цього разу він показав місто Ростов Великий Ярославської області, - про це інформує replyua.net.

Журналіст нагадує, що Ростов Великий входить до так званого «Золотого кільця» Росії, є древнім містом і мав би бути туристичною Меккою. Але районний центр з населенням близько тридцяти тисяч осіб ледве виживає. Вулиці і будівлі міста справляють гнітюче враження – як наголошують самі містяни, після негоди вони змушені тижнями ходити у гумових чоботах, адже всі вулиці перетворюються у багно. Розваг у місті теж небагато, немає навіть кінотеатру. Середня зарплатня мешканців міста аж ніяк не радує, але навіть вона не для всіх досяжна – респонденти скаржаться на скорочення персоналу і на неможливість знайти роботи для молоді.

У ситуації, що склалась, опитані винуватять все місцеве керівництво, але не Путіна. Респонденти констатують, що за останні роки їх рівень життя знизився, а виживати стало ще складніше. Підсумовуючи, Сотник цікавиться: який сенс лізти до Криму і нести «руський мир» закордон, якщо у власній оселі ми можемо навести лад?

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