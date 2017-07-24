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Москва різко відреагувала на заяву Генштабу України про присутність російської армії біля кордону

Москва різко відреагувала на заяву Генштабу України про присутність російської армії біля кордону
Представники вищого керівництва Російської Федерації відреагували на повідомлення Генерального штабу України про те, що Москва стягнула до українсько-російського кордону дивізії, які використовуються під час швидких наступальних дій. Коментар Кремля виявився різким, інформує replyua.net з посиланням на Українську правду.

Речник президента Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Російська Федерація має право змінювати конфігурацію власних Збройних сил на своїй території так, як вважає за потрібне і ніяк інакше. Конкретніші відповіді, за словами Пєскова, можуть надати журналістам представники Міністерства оборони РФ.

Нагадаємо, днем раніше начальник Генерального штабу України Віктор Муженко заявив, що за даними української розвідки, було встановлено, що Росія посилила військову присутність у прикордонних областях. При цьому, комплектування трьох розміщених мотострілецьких дивізій вказує на те, що всі вони є ударними і призначені для організації та ведення швидких наступальних дій.
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