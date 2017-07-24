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Мы вольны это делать: Песков в хамской манере прокомментировал размещение войск на украинской границе

Мы вольны это делать: Песков в хамской манере прокомментировал размещение войск на украинской границе
У России есть полное право на изменение конфигурации собственных вооруженных сил в соответствии с принципом целесообразности. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало сегодня от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы Кремля.

«Наша страна вольна менять конфигурацию военнослужащих на собственной территории, опираясь на то, насколько это целесообразно, это первое. К тому же, когда речь заходит о конкретике, то я бы посоветовал с данным вопросом обратиться к коллегам в оборонном ведомстве», - заявил Песков.

Как известно, ранее Виктор Муженко, являющийся главой Генштаба украинских Вооруженных сил, заявил о наращивании Россией своего военного присутствия в районе границы с Украиной. Для достижения этой цели используются три мотострелковые дивизии, предназначением которых, фактически, является проведение активных боевых действий. «Речь идет о третьей (место постоянного размещения — Валуйки), 144-й (Смоленск) и 150-й (Новочеркасск) мотострелковых дивизиях. Руководство России весьма символично избрало именно эти соединения для их постоянного размещения в районе украинской границы», — отметил Муженко.
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