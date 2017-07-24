Друг Путина стал долларовым миллиардером

В России назревает еще один большой скандал с неизвестным источником доходов среди близкого окружения Владимира Путина. Как информирует replyua.net со ссылкой на издание Ведомости, в РФ появился еще один долларовый миллиардер - им стал Владимир Литвиненко, обычный ректор горного университета Санкт-Петербурга.
В 1997 году он помогал Путину в написании и защите докторской диссертации. По состоянию на июль текущего года стоимость принадлежащего Литвиненко пакета акций компании "Фосагро", одного из крупнейших производителей удобрений в мире, достигла 59,9 млрд рублей, что составляет по курсу 1,01 миллиардов долларов. Как утверждает издание, несколько месяцев назад Литвиненко приобрел еще большое количество акций, доведя таким образом свою долю в компании до 19,35 процентов.
Удивительно и то, что 62-летний ректор всю свою сознательную жизнь трудился в университете. Его дочь заявила о том, что «семья имеет маленький бизнес в отрасли деревообрабатывающей промышленности». Впрочем, даже если не учитывать «Фосагро», состояние Литвиненко – внушительное. В декларации за прошлый год он указал доходы в размере почти 196 миллионов рублей.