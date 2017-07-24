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Эксперт: Россия сознательно делает врага из Украины, чтобы скрыть поражение

Эксперт: Россия сознательно делает врага из Украины, чтобы скрыть поражение
Илья Богданов, бывший сотрудник ФСБ России, заявил о том, что Россия пытается скрыть провальную политику в отношении Киева, поэтому делает из Украины врага в глазах россиян.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, бывший сотрудник ФСБ также подчеркнул, что Кремль боится вступления Украины в НАТО, поскольку в этом случае Украина навсегда отдалится от геополитических интересов России. «Там реально опасаются того, что Украина вступит в НАТО. Этого реально боятся. То, что Украина войдет в НАТО – это угроза. Это капец. Потерять такое государство из сферы геополитических интересов – это катастрофа и полный провал», заявил Богданов.

Однако, по его словам, этот вопрос уже давно решен, и Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса, но это произойдет после того, как в Украине внедрят все реформы, а также сделают армию более сильной. Напомним, что евроинтеграция Украины должна начаться с вступления в НАТО - только после этого можно рассматривать вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.
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