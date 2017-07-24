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Експерт: У Кремлі хочуть, аби на Заході змусили Україну до капітуляції

Експерт: У Кремлі хочуть, аби на Заході змусили Україну до капітуляції
Політичний аналітик Михайло Бесараб в інтерв'ю журналістам телеканалу «24» прокоментував події на Донбасі за останні декілька днів, про що інформує replyua.net.

Зокрема, він вважає, що у Кремлі, з метою додаткового стимулювання України та її партнерів на Заході, вдалися до використання силових методів дипломатії. Москва сподівається, що, враховуючи нинішню військову ескалацію на Донбасі, російська влада сподівається на більшу наполегливість США та країн Європи, завдяки чому з’являться додаткові інструменти для капітуляції Києва у політичному плані.

На переконання Бесараба, можна вважати цілком закономірним загострення бойових дій на сході України у зв’язку з запланованою на сьогодні телефонною розмовою у «нормандському форматі». Особливого інтересу додає цій події те, що у ній вперше братиме участь французький президент Еммануель Макрон. Політолог наголосив, ,що для забезпечення вигідного, на думку Росії, контексту переговорів «нормандської четвірки», в якому буде представлений Макрон, російська влада суттєвим чином посилила напругу у Красногорівці Донецькій області.
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