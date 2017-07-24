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Муженко: Россия стянула к украинской границе три мотострелковые дивизии

Муженко: Россия стянула к украинской границе три мотострелковые дивизии
Виктор Муженко, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, заявил о том, что Россия стянула к границе с Украиной сразу три мотострелковых дивизии, и РФ продолжает усиливать военную мощь на украинской границе. Как информирует replyua.net, такая информация появилась на странице пресс-службы Минобороны в Фейсбуке. Муженко подчеркнул, что мотострелковые дивизии предназначены для быстрых наступательных операций.

«Это третья (пункт постоянной дислокации – Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Еще раз обращаюсь к символике – очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для развертывания на постоянной основе возле восточных границ Украины», написал начальник Генштаба. По его словам, о том, что эти дивизии предназначены для наступательных операций, свидетельствует и то, что Россия постоянно доукомплектовывает эти дивизии, поставляя военную технику, а также вооружение к украинской границе.

Напомним, что в сентябре этого года пройдут совместные военные учения между Россией и Беларусью, в связи с чем многие эксперты уже высказали свои опасения. Учения будут проходить, как на территории России, так и на территории Беларуси.
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