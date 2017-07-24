Ностальгія Путіним за минулим стала причиною анексії Криму і війни на Донбасі – американський експерт

Політолог зі Сполучених Штатів Америки Пол Гобл дав інтерв'ю виданню «Апостроф», під час якого висловив переконання, що ще у далекому 1991 році чинний російський президент Володимир Путін робив усе для відродження Радянського Союзу. Про це інформує replyua.net. Експерт, зокрема, вважає, що главі Кремля так і не вдалося прийняти те, що залишив після себе СРСР.
«Події в Криму і на Донбасі, за якими ми нині спостерігаємо, стали наслідком цього. Я переконаний, що Путін просто-таки приречений на поразку. Однак навряд чи він бачить якийсь інший шлях вперед», - наголосив Гобл і додав, що суть головної проблеми Путіна в даний час полягає у тому, що ніякого шляху вперед перед собою він не бачить. «Все, що він сприймає, - це лише минуле. Тому він успішно не може повернути у минулі часи ані свою країну, ані решту країн . У зв’язку з цим він ризикує знищити як себе, так і очолювану ним країну в даному процесі», - вважає експерт.
Пол Голб зазначив, що з урахуванням агресії Росії для України відновлення своїх кордонів, які міжнародна спільнота визнала у 1991 році, буде вкрай складно. В той же час, політолог наголосив: вкрай важливо, щоб у світі причиною подій на Донбасі вважали саме агресію Кремля.