В РФ началась истерика из-за возможности введения новых санкций

Российская власть в достаточно жесткой форме прокомментировала заявление украинского президента Петра Порошенко, пригрозившего Кремлю ужесточением санкционного режима в связи с эскалацией на оккупированных территориях Донбасса боевых действий. Об этом сообщает replyua.net. Уже известно о появившемся комментарии в Twitter российского сенатора Алексея Пушкова, возглавляемого временную комиссию Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
«Порошенко угрожает (?!) России новыми санкциями. Какими — украинскими? А может, он уже от имени ЕС говорит? Он же сам может угрожать только при помощи бинокля!», - написал Пушков.
Как уже ранее сообщалось, накануне, 23 июля, украинский президент Петр Порошенко заявил о намерении требовать от Российской Федерации во время запланированных на сегодня телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки» безотлагательного соблюдения на Донбассе режима тишины. В противном случае украинский лидер пообещал, что будет требовать усиления уже существующих антироссийских санкций, в соответствии с принятым решением в рамках саммита Большой Семерки.