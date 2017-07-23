Російський журналіст: у неї немає навіть натяку на почуття вини

Російський журналіст Олександр Тверской на власній сторінці в соціальній мережі ділиться своїми спостереженнями від інтерв’ю, даного матір’ю російського диверсанта Віктора Агєєва, - про це інформує replyua.net.
Так, Світлана Агєєва заявила, що «люди не мають стріляти одне в одного, а країни мають дружити». Крім того, з її словами політики мають задумуватись над тим, щоб подібні ситуації більше не виникали. Звертаючи до «синочка», Агєєва зазначила, що він «потрапив у перепалку».
Коментуючи її слова, Тверской наголошує, що якби її синок розбив вікно, граючи в м’яча – оце була б перепалка. А коли він приїхав убивати людей в іншу державу – це аж ніяк не перепалка. Більше того, чому ж Агєєва не уточнить – хто в кого і чому стріляє? Наприклад, її синочок стріляє тому, що він окупант і виконує злочинні накази. Українці стріляють, бо захищають свою землю – ймовірно, це дуже суттєва різниця. Більше того, Агєєва прагне всю відповідальність перекласти на «уряд» і «політиків» - сама вона приймати рішення не тільки не спроможна, але і не хоче. Вибачте пані Агєєва, але ви не тільки підлі і примітивні, але ще й охаміли. Загалом, ще одна спроба перекласти відповідальність на когось іншого, жодного натяку на почуття вини і розкаяння, - наголошує блогер.