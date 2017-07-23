Московський суд заарештував заочно українського прокурора, який опікується справою Януковича

У Басманному районному суді Москви було задоволено клопотання, в якому вимагалося заочно заарештувати військового прокурора України Руслана Кравченка, який займається справою президента-втікача Віктора Януковича, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідну інформацію було оприлюднено Слідчим комітетом Російської Федерації. За попередніми даними, російський суд виніс також рішення про заочний арешт Вадима Приймака, який є українським слідчим прокуратури в особливо важливих справах. Слідчий комітет Росії висунув звинувачення представникам Головної військової прокуратури України, колишньому виконуючому обв’язки генпрокурора Олегу Махніцькому та його заступнику Миколі Голомші у тому, що вони нібито тири роки тому, керуючись політичними мотивами, притягли до кримінальної відповідальності російського адмірала Олександра Вітко.
В зв’язку з цим Анатолій Матіос, який обіймає посаду головного військового прокурора України, заявив, що заочно арештованих в Росії прокурорів будуть охороняти, адже, за даними Матіоса, російська сторона володіє інформацією про місце проживання українських прокурорів.