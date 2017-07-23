ГРУшника Єрофеєва вбили в Росії за те, що він «багато наговорив в Україні»

Євгеній Єрофеєв, який був капітаном ГРУ ГШ Російської Федерації та потрапив у 2015 році до полону українських військових на Донбасі, був вбитий на території Росії після того, як відбувся процес обміну, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію в інтерв’ю російській «Новой газете» оприлюднив полонений російський військовий-контрактник Віктор Агєєв, який нині перебуває у в СІЗО у Старобільську, що в Луганській області. В розмові з журналістом Агєєв зазначив, що він точно знає, що звільненого з українського полону затриманого на Донбасі Єрофеєва вбили в Російській Федерації через те, що він «занадто багато розповів». В цій ситуації варто нагадати, що в червні минулого року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомляв, що на той час, коли Єрофеєв та інший ГРУшник Олександр Александров перебували в Києві в період судового процесу, готувалася спробував їхнього викрадення та подальшого вбивства.
Нагадаємо, спецназівців Александрова та Єрофеєва затримали в травні 2015 року неподалік міста Щастя, що на Луганщині.