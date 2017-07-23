Публицист: в России еще одна многоходовка

Андрей Шипилов, российский публицист, в блоге на Обозревателе сообщает о том, что ЦБ России напечатал триста миллиардов рублей, а, между тем, Сечин напечатал на ту же сумму облигации Роснефти, передает replyua.net.
По словам Шипилова, напечатанные рубли Центробанк уже успел разделить между государственными банками России, чтобы они смогли на новые рубли купить новые облигации Сечина. «Госбанки уже исполнили приказ и купили у Игоря Ивановича Сечина свеженапечатанные облигации за свеженапечатанные рубли. Сейчас на руках у Игоря Ивановича Сечина почти 300 миллиардов свеженапечатанных рублей, которые ему в принципе не нужны», отмечает публицист. Шипилов при этом подчеркнул, что Игорю Ивановичу нужно четыре миллиарда настоящих долларов, которыми ему в кратчайшие сроки нужно расплатиться за сеть НПЗ в Индии.
Напомним, что ранее Шипилов прокомментировал видео, на котором Людмила Алексеева, российская правозащитница, целует руку Путину. По словам публициста, такого, естественно, не было, но Алексеева была вынуждена пустить президента РФ в свой дом, чтобы он поздравил ее с юбилеем.