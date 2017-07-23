Первый советский миллионер скончался в России

Артем Тарасов, один из первых советских предпринимателей, занимавшихся кооперацией, скончался в России. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Игорь Яковлев, пресс-секретарь партии «Яблоко».
Тарасову было 67 лет, и он считается одним из самых первых кооператоров времен перестройки – середины-конца восьмидесятых годов. «Артем Тарасов, который был нашим кандидатом на выборы в Госдуму, скончался. Об этом мне сообщила его личная помощница», написал Яковлев. Причины смерти бизнесмена неизвестны. Предприятие Тарасова было зарегистрировано под номером десять в списке кооперативных компаний в СССР. Именно Тарасов публично на весь Советский Союз объявил себя миллионером. Согласно некоторым данным, в 1989 году, через некоторое время после начала работы кооператива, предприниматель вывел из него около трех миллионов рублей – сумасшедшие деньги.
В те годы советские люди зарабатывали в месяц порядка 100-200 рублей, а за десять тысяч можно было купить хороший автомобиль. С этих трех миллионов Тарасов выплатил три процента в качестве партийного взноса в КПСС.